Новороссийск вошел в тройку лучших округов Краснодарского края по развитию конкуренции

НОВОРОССИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Новороссийск по итогам 2024 года вошел в тройку лучших городских округов Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и созданию условий для благоприятного инвестиционного климата. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

"Принял участие в торжественной церемонии вручения наград. Третье место - это только начало большого пути. По содействию развитию конкуренции реализуется "дорожная карта", 220 показателей из которой выполнены в полном объеме. На товарных рынках внедрены 14 разработанных практик, из других субъектов страны внедрено пять лучших", - сказал Кравченко.

Помимо этого, Новороссийск подтвердил звание индустриального флагмана Краснодарского края и по итогам первого полугодия 2025 года занял третье место в рейтинге муниципалитетов по объему отгрузки промышленной продукции, показав результат в 31,3 млрд рублей, добавил глава.

По его словам, экономика Новороссийска продолжает динамично развиваться, ориентируясь на внутренний рынок.

"Активно привлекаем инвестиции в различные отрасли, предлагая инвесторам выгодные условия - за последний год подписано 13 соглашений на общую сумму 115 млрд рублей", - добавил Кравченко.