Проект реализуется с 2021 года и помогает новоиспечённым студентам с первых дней в университете узнать подробнее об отрасли и напрямую пообщаться с представителями IT-индустрии

ТАСС, 8 сентября. В таганрогском кампусе Южного федерального университета 6 сентября состоялся V молодежный фестиваль "Войти в IT" (12+). Организаторами выступили Институт компьютерных технологий и информационной безопасности и Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича при поддержке индустриальных партнеров.

Проект направлен на популяризацию IT-профессий, вовлечение молодежи в деятельность по созданию стартапов и раннее трудоустройство обучающихся на предприятия реального IT-сектора.

В этом году фестиваль собрал более 700 первокурсников ЮФУ, обучающихся в Ростове-на-Дону и Таганроге, включая студентов, зачисленных на программы подготовки топ-специалистов в области ИИ в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", курируемого Минцифры России.

"Несколько лет назад фестиваль начинался в парке ЮФУ IT-Агора, а открывала его Валентина Ивановна Матвиенко. С тех пор "Войти в IT" стал большой традицией, а мы пересмотрели ряд подходов, значение разработок, знаний, которые здесь формируются, и сейчас переходим на новый этап.

В тесной связке с индустриальными партнерами ЮФУ приступает к реализации самых амбициозных программ в России - программ по подготовке специалистов искусственного интеллекта продвинутого уровня. Сегодня на одной площадке собралось несколько сотен молодых айтишников, сумевших пройти жёсткий отбор. Все они станут создателями новых кодов и платформ, а некоторые - продвинутыми специалистами в области DataScience", - отметила в приветственном слове к участникам ректор ЮФУ Инна Шевченко.

"Войти в IT" неслучайно проходит в Таганроге. Здесь на душу населения IT-специалистов больше, чем во многих городах Европы. Выпускники, которые заканчивают ЮФУ, остаются в Таганроге и оказывают существенное влияние на его облик: создают IT-компании и ассоциации, устраивают масштабные форумы и фестивали, позволяющие не только удерживать в регионе молодых специалистов, но и привлекать кадры из других субъектов РФ.

Работа образовательных площадок "Войти в IT" проводилась в тесном содействии с партнёрами. Каждый участник мог найти что-то интересное для себя. Партнёрами проекта "Войти в IT" в этом году выступили банк "Центр-инвест", МТС, Huawei, Т-Банк, НКБ ВС, ВК, Азовский оптико-механический завод, НПО Грань, Нейротех, Оджетто, Иностудио, Мойсклад, Спецвузавтоматика, Евраз, ИТ-премиум, Проектный офис ИКТИБ, СКБ "КИТ", Школа::Кода, Целевая поисковая лаборатория "Перспективные технологии беспилотных автоматизированных систем".

"Уважаемые студенты, сегодняшний день точно будет для вас знаменательным. Вы сможете узнать, как IT-отрасль устроена изнутри, что ждёт вас в будущей профессиональной жизни, с какими задачами вы будете сталкиваться после окончания университета, когда пойдёте работать в ведущие компании России.

Вы не пожалеете, что выбрали ЮФУ как площадку, где будете получать IT-образование. Уверен, вы станете квалифицированными специалистами и будете развивать IT-отрасль нашей страны передовыми темпами. Мы будем гордиться вашими достижениями и всегда рады видеть вас в стенах Южного федерального университета", - подчеркнул директор ИКТИБ Геннадий Веселов.

В образовательных пространствах ЮФУ первокурсникам рассказали, с чего начать свой путь в IT, как быстро с новичка дорасти до ведущего специалиста, как совмещать учёбу и работу и т.д.

"Мы видим, что сегодня ИИ во многом преобразует нашу жизнь за счет нейросетевых моделей, которые умеют создавать новый контент, а это и есть генеративный искусственный интеллект. Меняется работа и взаимодействие с окружающим информационным миром. Хочется понять, куда движется вся эта технологическая революция, которая огромной волной накрывает нас, и чего нам ждать в ближайшем будущем.

Искусственный интеллект и IT - сфера, стремительно развивающаяся, и если даже год не следить за новостями, ты безнадёжно отстанешь. Но значит ли это, что образование в вузах устарело? Конечно, нет! Университеты развиваются в ногу со временем и именно здесь сейчас можно получить лучшее образование в области компьютерных наук, актуальное и востребованное в индустрии. Высшая школа даёт фундаментальную математику, классическое машинное обучение позволяет понять базовые принципы работы. Но именно эти знания закладывают основу, на которой всё строится. И, конечно, важны "живые" преподаватели с горящими глазами, настоящие исследователи, адаптирующие курс под тренды, а также понимающее повестку руководство. В Южном федеральном университете есть всё это: заряженные люди, программа и все условия", - поделилась руководитель направления AGI NLP SberAI, доцент ВШЭ Мария Тихонова, впервые посетившая ЮФУ и рассказавшая на своей лекции о будущем GenAI.

Также в рамках фестиваля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров между Южным федеральным университетом и Центром разработки Т-Банка.

"Т-Банк как центр разработки появился в Таганроге недавно. Уже два года мы оказываем содействие ЮФУ в организации хакатонов, проводим митапы, собственные мероприятия. Ребята в ИКТИБ стабильно показывают высокий уровень знаний, сейчас порядка 20% таганрогского офиса - выпускники Института компьютерных технологий и информационной безопасности, прошедшие отбор через стажировки. Мы надеемся, что заключение договора позволит усилить взаимодействие, запустить совместные практикумы в следующем году", - рассказала Вероника Конн, HR generalist таганрогского центра разработки Т-Банка.