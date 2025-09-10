Военнослужащим танкового батальона Луганской Народной Республики передали продукты питания, генераторы и маскировочные сети

НОВОРОССИЙСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Службы спасения Новороссийска доставили около полутора тонн гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся на новых территориях. Об этом сообщил глава муниципального образования Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

"В преддверии Дня основания Новороссийска сотрудники Службы спасения доставили порядка полутора тонн гуманитарной помощи нашим бойцам, находящимся на вновь присоединенных территориях", - отметил Кравченко.

По его словам, военнослужащим танкового батальона Луганской Народной Республики передали продукты питания, генераторы и маскировочные сети. В госпиталь вблизи линии соприкосновения, где проходят лечение в том числе новороссийцы, были доставлены медикаменты, носилки, бакалея, фрукты, сладости, одеяла и средства гигиены.

"Не все готовы рисковать, отправляясь в прифронтовые зоны. Искренне благодарю сотрудников Службы спасения за их регулярные поездки и готовность брать на себя самые сложные задачи", - подчеркнул Кравченко.

В Донецкой Народной Республике гуманитарную помощь доставили в госпиталь, где также восстанавливаются новороссийцы. Спасатели пообщались с военнослужащими, отметив важность моральной поддержки для них.