Такое мнение выразил губернатор Курганской области на VI Форуме социальных инноваций регионов

ТАСС, 12 сентября. /ТАСС/. "Оздоровление" информационной повестки в теме поддержки семьи и многодетности необходимо для улучшения демографических показателей в России. Такое мнение на VI Форуме социальных инноваций регионов выразил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Мы полагаем, что будет правильнее проводить дальнейшее оздоровление общественной информационной повестки с тем, чтобы убирать триггеры, которые, так или иначе, говорят людям "не рожать", — сказал он.

Кроме того, губернатор отметил, что в регионе предлагают формировать долгосрочный общенациональный государственный заказ, направленный на планомерное продвижение системы традиционных семейных ценностей, а также многодетного семейного уклада как основной опоры страны. Шумков также предложил сформировать национальную систему стимулов, в том числе для семей, которые бы "однозначно закрепляли восприятие, что единственно правильной общественной моделью для молодых людей является наличие семьи".

Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 11 по 13 сентября. На мероприятии в первый день был подписан ряд соглашений между регионами, а также представлены в том числе передовые технологии в здравоохранении и инновационные решения в социальной сфере.