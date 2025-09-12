Директор Российского экспортного центра и губернатор посетили два инновационных производства и осмотрели выставку техники

СМОЛЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина и губернатор Смоленской области Василий Анохин посетили два ведущих смоленских экспортно-ориентированных предприятия и осмотрели выставку техники, сообщил в своем канале в MAX глава региона.

Директор РЭЦ и губернатор осмотрели инновационное производство компании "Лазертаг", работающее под брендом, где разрабатывают лазертаг-оборудование и VR-технологии. "Это одна из первых смоленских компаний, получивших право использовать национальный бренд "Сделано в России". Сегодня она сотрудничает с 7 тыс. партнерами в разных странах, поставляя продукцию почти в сотню государств. На предприятии внедрено современное оборудование, позволяющее автоматизировать процессы и значительно повышать эффективность производства. Один робот-постановщик заменяет труд 14 специалистов", - написал Анохин, добавив, что сегодня здесь выпускают свыше тысячи единиц продукции ежемесячно, причем 40% из них идет на экспорт.

По его данным, компания нацелена на дальнейшее расширение экспорта, со стороны правительства региона продолжится оказание всесторонней поддержки предприятию.

Вторым объектом стало производственное объединение "Кристалл", входящее в состав производителя бриллиантов - холдинга "Алроса". "С рабочим визитом побывали в салоне Ювелирной группы, которая развивает в Смоленске свое производство. <…> . РЭЦ проработает форматы продвижения продукции на релевантные рынки", - приводятся в сообщении слова главы области.

Губернатор отметил, что была также осмотрена выставка техники, организованная на площади Ленина экспортно-ориентированными предприятиями региона. Свои разработки представили компании "Тау-С", "Арсенал 67", "Коблик Групп", "Смолсельмаш", "Ланиакея", Сафоновский завод "Гидрометприбор", "Смолмаш", Вяземский машиностроительный завод и компания "Миро". "Они наглядно доказывают, что наш регион не только обладает высоким промышленным и технологическим потенциалом, но и уверенно развивает экспортные направления", - подытожил Анохин.