ТАСС, 12 сентября. Пленарная дискуссия "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России", посвященная продвижению российских товаров за границу, состоялась в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Как продвигать российские товары за границу, какие меры поддержки уже действуют и каковы перспективы развития экспорта, обсудили на пленарной дискуссии "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России". Она прошла в Смоленске в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди компаний ЦФО", - сказал Анохин.

Программа "Сделано в России" является системой продвижения отечественных товаров на внутреннем и на внешнем рынках, отметил губернатор, пояснив, что за последние три года ей воспользовались более 3,7 тыс. компаний, а общий объем экспорта, поддержанный программой, превысил 420 млрд рублей.

"В ходе дискуссии поделился опытом нашей области. Мы развиваем региональный бренд "Сделано в Смоленске", который уже стал узнаваемым знаком качества и в России и за ее пределами. Сегодня под этим брендом зарегистрировано 136 компаний, а 21 из них уже получила сертификат. Это дает бизнесу региональную поддержку и федеральный статус", - добавил Анохин.

Помимо этого, в области действует программа "Экспортный кэшбек", в рамках которой регион софинансирует расходы компаний на доставку продукции иностранным покупателям. По словам губернатора, в 2024 году на нее выделили 10 млн рублей, а объем экспорта, поддержанный этой мерой, превысил 156 млн рублей.

"После дискуссии наградил победителей и призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" в Центральном федеральном округе в номинациях "Экспортер года в сфере услуг" и "Трейдер года". Среди них - три смоленские компании", - сообщил Анохин.