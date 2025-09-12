Свыше 300 экспертов обсудили в Смоленске вопросы развития экспортного потенциала

В мероприятии приняли участие гендиректор РЭЦ, губернатор, представители власти, бизнеса и эксперты по ВЭД из 18 регионов ЦФО

СМОЛЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Смоленск стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Оно объединило свыше 300 участников для обсуждения вопросов развития экспортного потенциала, сообщил накануне в своем канале в MAX глава региона Василий Анохин.

В мероприятии приняли участие гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты по внешнеэкономической деятельности из 18 регионов ЦФО.

"Главная тема обсуждения - внедрение Регионального экспортного стандарта и достижение национальной цели по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта, поставленной президентом РФ. Смоленская область одной из первых включилась в пилотное внедрение стандарта еще в 2019 году. Этот шаг позволил сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта, которая принесла ощутимые результаты в самых разных сферах: промышленности, туризме, образовании, IT-технологиях и агропромышленном комплексе", - написал Анохин.

Директор РЭЦ, слова которой приведены в сообщении, подчеркнула, что региональный несырьевой экспорт является одной из основ устойчивости российской экономики.

Губернатор добавил, что, несмотря на внешние ограничения, регион продолжает демонстрировать уверенный рост. "Так, за первое полугодие 2025 года объем экспорта увеличился на рекордные 11% с 2022 года. Постоянно расширяем географию поставок. Сотрудничаем с Белоруссией, Египтом, Индией, Казахстаном, Китаем, Турцией и Узбекистаном, а в этом году впервые вышли на рынок Бангладеш", - сообщил он.

Отмечается, что особое значение для региона имеет сотрудничество с главным торговым партнером - Республикой Беларусь. По итогам 2024 года товарооборот достиг рекордных 294 млрд рублей, что вывело Смоленскую область на третье место в стране по этому показателю. За первое полугодие 2025 года экспорт продукции в Белоруссию вырос на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пояснил глава региона.

По данным губернатора, для дальнейшего развития системы поддержки экспорта было подписано соглашение с РЭЦ о сотрудничестве в продвижении национального бренда "Сделано в России" и использовании товарных знаков РЭЦ. "Это первый подобный документ в России. Ранее мы заключили соглашение, упростившее для бизнеса получение сертификата "Сделано в Смоленске" от Центра поддержки экспорта. Теперь наш региональный Центр получит право использовать бренд "Сделано в России" на информационных ресурсах, в экспозициях на международных выставках и ярмарках, а также в рамках других публичных мероприятий. Это откроет перед нашими экспортерами новые возможности по продвижению продукции на международном рынке", - резюмировал Анохин.