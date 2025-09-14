Соглашение по реализации инвестиционного проекта было заключено на ПМЭФ-2024

ТАСС, 14 сентября. В Смоленской области реализуют проект производства техники для кормления и содержания крупного рогатого скота, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"В Смоленске совместно с группой компаний "Koblik Group" реализуем инвестиционный проект по запуску производства сельскохозяйственной техники для кормления и содержания крупного рогатого скота. Соглашение заключили на ПМЭФ-2024. С учредителем холдинга "Koblik Group" Егором Алексеевичем Кобликом посетили площадку строительства нового завода на территории индустриального парка "Феникс" в Смоленске, оценили ход работ, обсудили дальнейшие планы взаимодействия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что объем инвестиций в проект составил порядка 1 млрд рублей. В регионе будет возведен современный производственный корпус площадью 10 тыс. кв. метров. Предприятие будет выпускать порядка 600 машин в год.

"Параллельно развиваем инфраструктуру индустриального парка. Создаем условия для удобного транспортного сообщения. Прорабатываем вопрос централизованной доставки работников. После завершения дорожных работ будет скорректирован маршрут и запущено автобусное движение по территории парка. Новый завод станет важной частью региональной экономики, обеспечит аграриев современной отечественной техникой и позволит решить стратегическую задачу импортозамещения", - добавил глава региона.