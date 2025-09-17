Губернатор Смоленщины и ректор РАНХиГС провели встречу в областном центре

ТАСС, 17 сентября. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров обсудили реализацию региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск". Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Программа является продолжением федерального проекта "Время героев" и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. <…> Бойцы, которые защищали страну на фронте, должны стать надежной опорой для гражданских ведомств и организаций региона. Это задача, поставленная Президентом России. В разработке федеральной программы участвовала Президентская академия. Алексей Геннадиевич отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области", - написал губернатор.

Анохин добавил, что на предыдущих этапах были отобраны 26 бойцов СВО, которые станут участниками образовательной программы. "13 курсантов приступят к учебе в октябре, еще 13 человек зачислены на отложенное обучение. Лекции и мастер-классы проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ. Обучать будут и сотрудники Правительства Смоленской области. Полный курс продлится до июня 2026 года. Он будет разделен на четыре модуля и три стажировки", - добавил Анохин.

Губернатор рассказал, что для курсантов сформирована команда наставников, которые помогут им освоить профессии и поддержат на протяжении всего обучения. Некоторые участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" уже работают в муниципальных органах власти, добавил Анохин.