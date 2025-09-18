Мера поддержки во всех муниципалитетах региона реализуется с июля в рамках нацпроекта "Семья" и областной программы повышения рождаемости

ТАСС, 18 сентября. В Смоленской области набирают популярность пункты проката предметов первой необходимости для семей, где есть новорожденные и дети до трех лет. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"В этом году во всех муниципалитетах Смоленской области открылись пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до 3 лет. Меру поддержки мы реализуем с июля этого года в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы по повышению рождаемости. Ей воспользовались уже более 1200 семей. Пункты расположены на базе Центров социального обслуживания населения в административных центрах муниципальных образований. В них можно получить различные вещи – от пеленальных столиков до колясок, кроваток и автокресел", - рассказал глава региона. В обширном перечне также – детские манежи, ходунки, ванны для купания, детские весы и многое другое.

"Наша задача – позаботиться о каждой семье в ответственный период рождения ребенка, чтобы родители могли сосредоточиться на самом главном – заботе о своих детях", - добавил Анохин.