СКФУ и АГУ подписали договор о сотрудничестве

ТАСС, 18 сентября. В рамках рабочей поездки делегации Северо-Кавказского федерального университета под руководством и.о. ректора профессора Татьяны Шебзуховой состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве и открытие курсов повышения квалификации учителей. В ходе встреч с представителями профильных ведомств республики были намечены планы развития партнерских проектов в сфере образования и науки.

Делегация СКФУ посетила Абхазский государственный университет. Перспективы развития студенческих сообществ, участие ученых из Абхазии в совместных конференциях и другие направления академического партнерства обсуждались во время беседы и.о. ректора СКФУ профессора Татьяны Шебзуховой и ректора АГУ Алеко Гварамия.

Договор о сотрудничестве был подписан руководителями двух университетов. Среди наиболее важных направлений сотрудничества в рамках новой стратегии отмечены: проведение совместных научных конференций, образовательных проектов, создание Международной научно-исследовательской лаборатории (МНИЛ) археологических исследований, а также обмен студентами и преподавателями.

Ректор АГУ отметил, что обновленный договор станет важным шагом в укреплении долгосрочного партнерства, которое откроет новые возможности для научного и культурного обмена между университетами.

В рамках рабочего визита состоялось подписание договора о сотрудничестве с Министром просвещения Республики Абхазия Ханой Гунба. Документ закрепляет направления многоуровневого сотрудничества СКФУ и Абхазии в сферах дошкольного образования, общего и среднего профессионального образования.

Также и.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова и Министр просвещения Республики Абхазия Хана Гунба торжественно открыли курсы повышения квалификации учителей на базе школы №4 имени Гулиа в г. Сухум. Тематика курсов направлена на обучение методикам подготовки к участию во всероссийских олимпиадах школьников республики.

"Главная цель проводимой нами работы – развитие кадрового потенциала Абхазии, создание условий для профессионального роста педагогов, и, как следствие, повышения уровня знаний их учеников, их конкурентоспособности в современных условиях, формирование новых компетенций и создание точек роста в профессии. Уверена, что курсы повышения квалификации, которые мы вместе открыли, станут важным шагом в развитии гуманитарного диалога между нашими странами", - отметила в приветственном слове и.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова.

Она также пожелала всем учителям успехов, интересных задач и продуктивных решений.

Начиная с 2016 года СКФУ организовал обучение и повышение квалификация более трех тысяч специалистов Республики Абхазия по 66 различным образовательным программам. Среди них педагогические работники, государственные гражданские служащие, специалисты реального сектора экономики. В 2025 году запланирована реализация 9 образовательных программ.

Так, до конца 2025 году планируется обучение научно-педагогических работников республики по 4 программам, в том числе впервые – для учителей физики. Также учителя-русисты повысят квалификацию по 2 образовательным программам. Всего до конца года курсами повышения квалификации будут охвачены 130 педагогов республики.

Также на встрече и.о. ректора СКФУ профессора Татьяны Шебзуховой и Президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа состоялось подписание обновленной версии соглашения о сотрудничестве с Академией наук, ранее подписанный документ действовал в течение 5 лет. Абхазская сторона выразила заинтересованность в продолжении работы международных научно-исследовательских лабораторий и расширении направлений научных проектов.

Дальнейшее плодотворное сотрудничество федерального университета и парламента Абхазии обсудили на встрече со спикером Народного собрания Лаши Ашуба.

Глава законодательного органа республики поблагодарил университет за многолетнее партнерство. В рамках обсуждения были намечены перспективы расширения партнерства в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

В рамках визита делегации СКФУ также запланированы встречи и.о. ректора федерального университета с Председателем Верховного суда Абхазии и Председателем Конституционного суда республики.

Вопросы развития академического партнерства и сотрудничества в рамках модернизации системы образования Республики Абхазия по правовым, организационным и методическим вопросам были обсуждены на встрече руководителя СКФУ профессора Татьяны Шебзуховой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным. Напомним, что в ходе координационной деятельности специалистами СКФУ в партнерстве с коллегами подготовлены проект Закона Республики Абхазия "Об образовании" и 22 подзаконных правовых акта в сфере образования. Проведены совместные конкурсы и два международных юридических форума с участием ученых и практиков из Республики Абхазия, а также два международных научно-образовательных форума для студентов двух государств.

Справочно

По запросу Министерства просвещения Республики Абхазия коллективом преподавателей Юридического института СКФУ разработана "Концепция развития психолого-медико-педагогической службы в системе образования в Республике Абхазия" и дорожная карта реализации этой концепции.