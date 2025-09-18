На Ямале в конкурсе профмастерства примут участие более 30 компаний из РФ

Конкурс "Нефтегазовый Олимп" соберет в Новом Уренгое около 300 лучших специалистов отрасли

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 300 лучших специалистов из более чем 30 компаний нефтегазовой отрасли России примут участие в конкурсе профессионального мастерства "Нефтегазовый Олимп", который пройдет 23-25 сентября в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили организаторы.

"В этом году участие примут более 30 компаний из ЯНАО, ХМАО, НАО, Оренбургской и Иркутской областей. <…> Цель конкурса - поднять престиж рабочих профессий и стимулировать профессиональный рост сотрудников", - рассказали организаторы, уточнив, что в этом году около 300 специалистов нефтегазовой отрасли соберутся, чтобы побороться за звание лучших в своем деле.

Конкурс проводится по семи номинациям среди специалистов: лучший оператор по добыче нефти, лучший оператор по добыче газа, лучший промысловый геолог, лучший технолог по добыче нефти, лучший технолог по добыче газа, лучший лаборант химического анализа, лучший слесарь по ремонту технологических установок. Также в перечне конкурса три студенческих номинации: "Лучший оператор по добыче газа", "Лучший оператор по добыче нефти", "Лучший бурильщик". В ходе конкурса участники продемонстрируют теоретические знания и практические навыки, добавили организаторы.

Отмечается, что победителей ждут денежные призы в 300 тыс., 200 тыс. и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места. Студенты получат награды в размере 30 тыс., 20 тыс. и 10 тысяч рублей соответственно. Оценивать мастерство конкурсантов будет компетентное жюри из ветеранов отрасли, опытных специалистов, представителей образовательных учреждений и экспертов.

Конкурс профессионального мастерства "Нефтегазовый Олимп" пройдет в Новом Уренгое во второй раз. Местом проведения станут ямальские месторождения, газоконденсатные промыслы и Новоуренгойский многопрофильный колледж. В 2024 году конкурс объединил свыше 130 профессионалов из 25 крупных предприятий нефтегазового комплекса Ямала, Югры и Красноярского края.