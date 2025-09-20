Новый сквер имени Михаила Шеина открыт в Смоленске

По словам главы города Александра Новикова, в сквере установлен всесезонный мультимедийный экран, способный работать даже при -45 градусах

СМОЛЕНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие сквера имени Михаила Борисовича Шеина, героического защитника Смоленска, состоялось сегодня у восточного участка крепостной стены. Об этом сообщил глава Смоленска Александр Новиков в своем Telegram-канале.

"Это пространство стало одним из самых долгожданных проектов. Здесь уложили 8 тысяч метров брусчатки, организовали столько же зеленых зон, установили 55 лавочек, 7 современных качелей и новое освещение. Особое внимание уделили подсветке крепостной стены и организации смотровой площадки", - заявил Новиков.

По словам главы, в сквере установлен всесезонный мультимедийный экран, способный работать даже при -45 градусах. За территорией следят более 20 камер видеонаблюдения, изображение с трех из них транслируется на экран.

"Сквер станет новой точкой притяжения для смолян, местом, где можно отдохнуть, погулять и прикоснуться к истории нашего города. Открытие сквера ознаменовалось военно-историческим фестивалем и показом мультфильма "Крепость: Щитом и мечом", посвященного героизму смолян в Смутное время.", - подчеркнул Новиков.

Подчеркивается, что место давно пользовалось популярностью у горожан для прогулок и фотосессий, теперь с современной инфраструктурой оно будет использоваться для мероприятий не реже, чем другие городские пространства. Сквер, названный в честь героического воеводы, руководившего обороной Смоленска в начале XVII века, станет не только комфортной зоной отдыха, но и напоминанием о славном прошлом города.