НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Около 300 специалистов и студентов топливно-энергетического комплекса из 30 компаний со всей России примут участие в конкурсе профессионального мастерства "Нефтегазовый Олимп", который пройдет с 23 по 25 сентября в Новом Уренгое. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"В юбилейный для города год участники из ЯНАО, ХМАО, НАО, Оренбургской и Иркутской областей посоревнуются за звание лучших в профессиональных компетенциях, таких как "Лучший оператор по добыче нефти", "Лучший промысловый геолог", "Лучший лаборант химического анализа" и другие. Испытания будут включать теоретические и практические задания", - пояснили организаторы.

Конкурсные площадки развернутся на ведущих предприятиях региона, включая Яро-Яхинское, Заполярное месторождения, а также другие производственные участки "Газпром добыча Уренгой" и "Ачим девеломпент"

Призовой фонд для специалистов составит 300 тыс. рублей за первое место, 200 тыс. рублей за второе и 100 тыс. рублей за третье. Студенты, занявшие призовые места, получат 30 тыс, 20 тыс и 10 тыс рублей соответственно.

В жюри вошли представители Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых и Министерства энергетики РФ, ветераны отрасли, специалисты с многолетним опытом и эксперты из образовательных учреждений. Событие обещает стать важным событием для развития профессионального мастерства в нефтегазовой отрасли, отмечают организаторы.