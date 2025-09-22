Акция стартовала 19 сентября во всех районах города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих прошел во всех районах Ростова-на-Дону, вся собранная поддержка была передана военнослужащим в День города. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

"В День города, с помощью наших волонтеров вся собранная помощь была передана военнослужащим - и тем, кто проходит сейчас лечение в госпитале, и тем, кто находится на передовой. Всего собрано 40 тонн гуманитарной помощи", - написал Скрябин. Глава городской администрации поблагодарил всех горожан, принимающих участие в акции и отметил важность поддержки бойцов.

"Мы должны их (бойцов) поддержать и показать, что их город с ними. Ростов их ценит и ждет. Конечно, я не мог не принять участия в этой акции и не поблагодарить наших волонтеров. <...> Мы еще раз доказываем, что Ростов - город с большим сердцем", - добавил он.

Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции стартовала 19 сентября во всех районах города. Пункты сбора были организованы в районных администрациях. Принести можно было упакованные средства личной гигиены, теплую одежду, медикаменты, окопные свечи, мобильные обогревательные приборы.