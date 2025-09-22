ЮФУ и ГК "Элемент" до конца 2026 года создадут центр компетенций в ЮФО

Также будет создана развитая совместная инфраструктура, открыты новые образовательные учреждения и учебные классы, что позволит сформировать центр инженерных компетенций на Юге России

ТАСС, 22 сентября. В Сочи на площадке Российского форума "Микроэлектроника" Южный федеральный университет и Группа компаний "Элемент" 22 сентября подписали Дорожную карту сотрудничества до конца 2026 года в сфере подготовки квалифицированных кадров и создания центра компетенций в Южном федеральном округе.

Документ закрепляет ключевые направления сотрудничества: запуск совместных образовательных программ и курсов переподготовки кадров в области микроэлектроники с учетом потребностей компании и лучших отраслевых практик, расширение работ по НИОКР в области перспективной электронной компонентной базы, промышленной робототехники и технологиям беспилотных авиационных систем (БАС). Также будет создана развитая совместная инфраструктура, открыты новые образовательные учреждения и учебные классы, что позволит сформировать центр инженерных компетенций на Юге России.

"Для развития любой сложной технологической отрасли необходим высококвалифицированный персонал. Эта цель достижима при тесном сотрудничестве предприятия, как заказчика необходимых знаний и навыков, и вуза, как поставщика высококачественной рабочей силы. Дорожная карта между нами и ведущим университетом Юга России – ЮФУ − закрепляет необходимые шаги по усилению кадрового потенциала отрасли на ближайшие полтора года", − отметил президент ГК "Элемент" Илья Иванцов.

В 2022 году ЮФУ уже получил поддержку ГК "Элемент" в рамках создания Передовой инженерной школы "Инженерия киберплатформ". С этого момента компания является ключевым партнером дивизиона "Электроника" ПИШ ЮФУ.

Ожидается, что к 2030 году дефицит инженерных кадров составит 50 тыс. человек. Подписание Дорожной карты поможет повысить качество инженерного образования, привлечь потенциальных работников в отрасль, показать ее привлекательность и перспективность.

"Наш вуз стремится внести свой вклад в решение стратегических задач технологического развития страны. Мы рады расширить сотрудничество с нашим ключевым партнером, ГК "Элемент". Для будущих специалистов любой отрасли возможность прямого взаимодействия с потенциальным работодателем, участие в его проектах и получение практических знаний и навыков, являются важным этапом современного процесса образования.", − рассказала ректор ФГАОУ ВО "ЮФУ" Инна Шевченко.