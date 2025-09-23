Проект реализуется при поддержке облправительства совместно с прокуратурой, управлением МВД РФ и отделением Банка России по региону

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Проект "Стопмошенники72.рф", реализуемый при поддержке правительства Тюменской области, запустил на своем сайте новую игру для защиты людей от дистанционного хищения денег. Об этом сообщили в информационном центре региона.

"Игра заключается в том, чтобы помочь герою пробраться через монстров-мошенников и сохранить свои сбережения, избежав коварных ловушек с помощью знаний и интуиции", - рассказали в инфоцентре.

В игре представлены разные схемы обмана, каждый уровень – это новый вид мошенничества. Злоумышленники могут притвориться родственником в беде, курьером с "важной" посылкой или сотрудником банка. После прохождения всех уровней появляются личная оценка защищенности игрока, а также бесплатные методические материалы для защиты от обмана.

По данным организаторов проекта, жертвами мошенников в Тюменской области за семь месяцев этого года стали уже около 7 тыс. человек.

Проект "Стопмошенники72.рф" реализуется при поддержке правительства Тюменской области в рамках Комплексного плана мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 2025 год, совместно с прокуратурой Тюменской области, управлением МВД России по Тюменской области и отделением Банка России по Тюменской области.