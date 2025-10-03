В Смоленской области подвели итоги федерального этапа конкурса "Лучший по профессии"

СМОЛЕНСК, 3 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей федерального этапа конкурса "Лучший по профессии", который проводился в рамках федерального проекта "Человек труда" нацпроекта "Кадры", состоялась в зале кинотеатра "Современник" в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Подвели итоги федерального этапа конкурса "Лучший по профессии". На торжественной церемонии наградил лучших. Из девяти призовых мест - три заняли наши смоленские профессионалы. Победители конкурса получат денежные поощрения", - сказал Анохин.

Губернатор отметил, что финальные соревнования объединили победителей региональных этапов из разных субъектов России.

"За победу боролись 37 специалистов ведущих предприятий. В этом году состязания прошли в трех номинациях: "Слесарь-инструментальщик", "Токарь" и "Фрезеровщик". В регионе конкурс проходил на базе Смоленской академии профессионального образования и компании ООО "Радиоинж", - пояснил Анохин.