Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяНовости регионов

Правительство Оренбургской области намерено расширить сотрудничество со Сбером

Особое внимание на встрече было уделено вопросам увеличения туристического потока в область и благоустройству общественных пространств
Редакция сайта ТАСС
09:37

ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области и Сбер намерены расширить сотрудничество. В частности, стороны планируют совместно реализовать ряд проектов, входящих в стратегию развития региона на 10 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Евгений Солнцев по итогам рабочей встречи с заместителем председателя правления Сбербанка Кириллом Царевым.

"Расширяем сотрудничество со Сбером. Сейчас мы работаем над стратегией развития региона на 10 лет вперед и экспертная поддержка банка сможет стать дополнительным инструментом в реализации проектов", - сказал Солнцев.

В частности, правительство области готово к сотрудничеству по созданию в регионе школы цифровых технологий от Сбера - "Школа 21", отметил губернатор, добавив, что для данного проекта уже найден инвестор.

"Планируем также внедрить в школах областного центра, а потом и всего региона многофункциональную "Детскую карту оренбуржца", в которую можно завести, например, как читательский билет, так и проездной", - сообщил Солнцев, отметив, что на данный момент пилотный проект реализуется в одном образовательном учреждении региона.

По его словам, стороны договорились расширить проект до 56 школ. Для этого необходимо установить в учреждениях специальные системы контроля и управления доступом.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам увеличения туристического потока в Оренбургскую область и благоустройству общественных пространств, добавил губернатор. 

Россия