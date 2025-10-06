Правительство Оренбургской области намерено расширить сотрудничество со Сбером

Особое внимание на встрече было уделено вопросам увеличения туристического потока в область и благоустройству общественных пространств

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области и Сбер намерены расширить сотрудничество. В частности, стороны планируют совместно реализовать ряд проектов, входящих в стратегию развития региона на 10 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Евгений Солнцев по итогам рабочей встречи с заместителем председателя правления Сбербанка Кириллом Царевым.

"Расширяем сотрудничество со Сбером. Сейчас мы работаем над стратегией развития региона на 10 лет вперед и экспертная поддержка банка сможет стать дополнительным инструментом в реализации проектов", - сказал Солнцев.

В частности, правительство области готово к сотрудничеству по созданию в регионе школы цифровых технологий от Сбера - "Школа 21", отметил губернатор, добавив, что для данного проекта уже найден инвестор.

"Планируем также внедрить в школах областного центра, а потом и всего региона многофункциональную "Детскую карту оренбуржца", в которую можно завести, например, как читательский билет, так и проездной", - сообщил Солнцев, отметив, что на данный момент пилотный проект реализуется в одном образовательном учреждении региона.

По его словам, стороны договорились расширить проект до 56 школ. Для этого необходимо установить в учреждениях специальные системы контроля и управления доступом.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам увеличения туристического потока в Оренбургскую область и благоустройству общественных пространств, добавил губернатор.