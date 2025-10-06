В Оренбурге открылся международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард"

Почетными гостями мероприятия стали оперная певица Любовь Казарновская, актриса Аглая Шиловская и народная артистка России Лариса Лужина

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" (18+) проходит в 18 раз с 3 по 9 октября в Оренбурге при поддержке правительства Оренбургской области. Торжественную церемонию открытия в областной филармонии посетили почетные гости, сообщила пресс-служба правительства региона.

"За эти годы кинофестиваль вырастил целое поколение преданных поклонников киноискусства в Оренбуржье! И это, наверное, главное его достижение! Посмотреть более 100 фильмов меньше чем за неделю - задача не из легких, но уверен, оренбуржцы, любящие кинофестиваль, с ней без труда справятся", - подчеркнул вице-губернатор - заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, слова которого приведены в сообщении.

Президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая поздравила участников и гостей с "совершеннолетием" проекта, подчеркнув его вклад в развитие международного кинематографического диалога. "Я желаю успехов авторам, а зрителям - найти свой смысл, приоритет духовного над материальным", - приводит пресс-служба слова Воронецкой.

Отмечается, что ведущим вечера стал актер Кирилл Зайцев. Среди почетных гостей мероприятия - оперная певица Любовь Казарновская, актриса театра и кино, певица Аглая Шиловская и народная артистка России Лариса Лужина, которой вручили "Золотого сарматского льва" за вклад в киноискусство.

Конкурсная программа

Как проинформировали в пресс-службе, в этом году на фестивале будет показано более 120 художественных и анимационных фильмов. Отборочная комиссия просмотрела 404 картины со всего мира, по итогам были сформированы три конкурсные программы. Подготовлены три внеконкурсные секции, включающие 13 полнометражных художественных фильмов, 16 короткометражек и 50 анимационных работ. Особое внимание уделено специальному показу к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В тексте отмечено, что фильмом открытия стала экспериментальная лента "Отель "Онегин" режиссера Ирины Евтеевой, созданная в авангардистском стиле. В течение фестивальной недели показы фильмов пройдут в кинотеатрах "Космос", "Сокол", "Мармелад Cinema", а также в открытом кинозале музейного дворика "Эссен" Оренбургского губернаторского музея.

Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" проводится в Оренбургской области уже в 18-й раз. За эти годы он познакомил более 250 тыс. зрителей с новинками и шедеврами мирового кинематографа. Участниками фестиваля стали свыше 1,8 тыс. российских и зарубежных гостей. За все время было показано более 1,2 тыс. фильмов режиссеров из 65 стран, проведено более 700 премьер. 190 "Золотых сарматских львов" отправились к своим обладателям в разные уголки мира.