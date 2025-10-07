Гендиректор "КОРТРОС" Киселев представил губернатору комплекс водоочистки в Челябинске

Старт работе модернизированного объекта, завершившего ключевой этап модернизации очистных сооружений системы водоотведения областного центра, дал Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев © ГК "КОРТРОС"

ТАСС, 7 октября. В столице Южного Урала накануне состоялся пуск 1 и 4 этапов объекта "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Челябинск", старт работе станции дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний "КОРТРОС".

"Это важный для региона проект. Во-первых, мы качественно улучшаем обращение с отходами. Во-вторых, значительно снижаем неприятные запахи. В наших планах - продолжение: предстоит модернизация системы биологической очистки, которую мы спроектируем и реализуем", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев провел для делегации экскурсию по объекту.

"Реконструкция очистных сооружений в Челябинске – важный шаг для улучшения экологической обстановки и снижения антропогенной нагрузки на водные ресурсы региона. Благодаря проведенным работам производительность сооружений увеличилась, а объем выбросов летучих веществ сократился на 35-40%", – подчеркнул Киселев.

Об объекте

В пресс-службе рассказали, что новый цех механической очистки осадков, возведенный в рамках первого этапа масштабной модернизации, полностью оснащен отечественным инжиниринговым оборудованием и обеспечивает механическую очистку до 400 тыс. кубометров сточных вод ежедневно, работая в круглосуточном режиме.

"В цехе установлены высокоэффективные комплексы механической очистки, включающие в себя вертикальные решетки грубой очистки и решетки тонкой очистки с перфорированным экраном. Данный двухступенчатый комплекс позволит эффективно удалять из стоков крупный и мелкий мусор. Комплекс также оснащен отечественными шиберными затворами, конвейерами для транспортировки отбросов и промывочно-винтовыми прессам, которые обезвоживают отбросы", - рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что четвертый этап включает в себя цех механической обработки осадков, технологическая цепочка которого основана на использовании как российского, так и зарубежного оборудования. Это разнообразие, считают в компании, позволит обеспечить высокую эффективность и надежность производственного процесса, в результате которого вода возвращается в оборотный цикл для питания бактерий, а обезвоженный осадок (КЕК) поступает через систему винтовых транспортеров и вывозится на площадку для утилизации.

На четвертом этапе происходит сгущение избыточного активного ила и обезвоживание смеси, состоящей из сырого осадка и сгущенного активного ила. Технологический цикл позволяет полностью обеспечить обезвоживание всего образующегося сырого осадка и избыточного активного ила. Также в рамках нового строительного цеха механической обработки (ЦМО) для промывки оборудования, который появился после реконструкции комплекса, есть система подача технической воды, которая позволяет содержать оборудование в чистоте.

Последняя значительная модернизация комплекса была проведена в 1992 году. Масштабная реконструкция инициирована главой области в 2020 году и проводится в рамках региональной программы "Большой ремонт 74". Проект реализуется на средства Фонда национального благосостояния. Завершение всех этапов модернизации позволит обеспечить качество очистки сточных вод с соблюдением всех нормативов предельно допустимой концентрации сброса воды в водоем, повысит надежность и стабильность работы системы, отмечают в пресс-службе.

Накануне в своем Telegram-канале губернатор Текслер отметил, что приобретенный опыт будет применен в Магнитогорске, где в следующем году стартует реконструкция левобережных очистных сооружений. "Последовательный подход позволяет нам эффективно решать сложные инфраструктурные задачи в Челябинской области", - резюмировал он.