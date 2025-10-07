Около 3,5 тыс. смоленских семей получили "Подарок новорожденным"

Набор, включающий 28 предметов первой необходимости, предоставляется родителям в роддоме с января 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 7 октября. "Подарок новорожденным" получили 3500 смоленских семей с начала реализации меры поддержки в январе 2025 года. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Наша задача - позаботиться о семьях в период, когда происходит самое важное для них событие - рождение малыша", - отметил Анохин.

Подарочный набор, включающий 28 предметов первой необходимости (подгузники, комбинезоны, носочки и др.), предоставляется родителям в роддоме. Право на получение "Подарка новорожденному" имеют все семьи, зарегистрированные на территории Смоленской области, в которых родился ребенок после 1 января 2025 года. Проект реализуется в регионе на протяжении девяти месяцев.

Ранее губернатор отмечал, что в регионе набирают популярность пункты проката предметов первой необходимости для семей, где есть новорожденные и дети до трех лет. Они расположены на базе Центров социального обслуживания населения в административных центрах муниципальных образований. В них можно получить различные вещи – от пеленальных столиков до колясок, кроваток и автокресел, рассказал в своем Telegram-канале глава региона. Мера поддержки реализуется с июля этого года в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы по повышению рождаемости.