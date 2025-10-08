Систему допобразования детей обсудили на заседании правительства Смоленской области

По словам губернатора, в регионе работает порядка 130 учреждений дополнительного образования, где обучаются более 63 тыс. ребят

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Смоленской области Василий Анохин © Пресс-служба правительства Смоленской области

ТАСС, 8 октября. Развитие системы дополнительного образования детей обсудили на очередном заседании правительства Смоленской области во вторник. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин, в настоящее время в регионе работает порядка 130 учреждений дополнительного образования, где обучаются более 63 тыс. юных жителей региона.

"Постоянно работаем над тем, чтобы условия обучения для них становились лучше. За последние два года отремонтировали и оснастили новым оборудованием 49 домов культуры, 12 школ искусств, создали 69 центров "Точка роста" в сельских школах и малых городах, открыли три детских технопарка "Кванториум". Также в регионе работает центр выявления и поддержки одаренных детей, центр цифрового образования детей "IT-куб". В этом году отремонтируем и модернизируем 24 дома культуры и 10 детских школ искусств. В ходе рабочих выездов в муниципальные образования посещаю учреждения, чтобы видеть, как ведется работа по их модернизации", - написал губернатор.

Он отметил важность того, чтобы возможности для занятий по интересам были доступны каждому ребенку, независимо от места проживания. "Поручил главам муниципалитетов развивать и совершенствовать эту работу. Необходимо вовлекать в нее и бизнес. Это наша общая задача, поэтому готовы оказать поддержку на всех этапах. В регионе действует грантовая программа "Первый старт". Предприниматель может получить грант до 500 тыс. рублей на запуск проекта и реализацию социально значимых инициатив", - добавил глава региона.