В Калужской области прошел XXIII Форум публичных библиотек России "Библиокараван – 2025"

ТАСС, 9 октября. В Инновационном культурном центре 7 октября начала работу

XXIII Форум публичных библиотек России "Библиокараван – 2025". В Калугу приехали около 350 делегатов из 40 субъектов Российской Федерации. Их приветствовал региональный министр культуры и туризма Павел Суслов.

Форум проводится по инициативе Российской Библиотечной Ассоциации и при поддержке Правительства области. Организаторами выступают областные библиотеки им. В.Г. Белинского, им. Н. Островского и детская библиотека.

До 10 октября руководители и специалисты отраслевых учреждений, а также преподаватели Московского государственного института культуры будут принимать участие в дискуссиях, обменяются практическим опытом новых подходов обслуживания населения. Запланированы выезды в районы области и работа по шести секциям в модернизированных в рамках нацпроекта "Культура" библиотеках Калуги, Обнинска, Жукова и Людинова. В Обнинске пройдет творческая встреча с нашим земляком Александром Сорокиным. Член Союза писателей России, Серебряный лауреат национального конкурса "Золотое перо Руси 2020", участник СВО расскажет о том, какую литературу читают защитники Отечества.

Павел Суслов подчеркнул, что библиотеки – это стратегический ресурс в развитии духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил Министерство культуры Российской Федерации за содействие в модернизации библиотечной системы региона. В рамках нацпроекта "Культура" за последние шесть лет в области появилась 21 модельная библиотека. Министр также рассказал о планах, в числе которых модернизация областных библиотек, цифровизация работы учреждений, партнерство с различными организациями, решение кадровых вопросов, а также создание культурно-просветительских центров. Он подчеркнул необходимость сотрудничества с различными организациями: "Библиотека сегодня – это многофункциональный культурный центр. Очень важно социальное партнёрство его сотрудников с органами государственной власти, с НКО и общественными объединениями и коллегами из других регионов".

Министр пригласил гостей ознакомиться с достопримечательностями нашей области. В культурную программу для делегатов включены экскурсии по городам, музеям и природным достопримечательностям. Завершит форум культурный марафон "Калуга - Колыбель Космонавтики с посещением Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, Дома-музея К.Э. Циолковского и Дома-музея А.Л. Чижевского.

На церемонии закрытия Калужская область в торжественной обстановке передаст эстафету "Библиокаравана" Омску.

