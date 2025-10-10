Свердловчане вошли в число победителей окружного этапа премии "Гордость нации"

Лауреатами окружного этапа Всероссийской общественной премии стали семь жителей Среднего Урала

Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов © Департамент информационной политики Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Семь представителей Свердловской области стали лауреатами окружного этапа Всероссийской общественной премии "Гордость нации", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Премия "Гордость нации–2025" имеет особое значение для нашей страны. Она объединяет выдающихся представителей народов России, чьи достижения помогают сохранять культурное наследие, языковое многообразие и традиции", – отметил заместитель губернатора Василий Козлов на церемонии награждения.

Всего от региона на конкурс поступила 31 заявка. Среди победителей – доцент Уральского государственного горного университета Алексей Старостин, инициировавший проект "Межконфессиональный диалог на Урале", студенты Серовского политехнического техникума с проектом "Маршрут памяти", председатель правления "Конгресса татар Свердловской области" Фавия Сафиуллина, а также ветеран Великой Отечественной войны Николай Власов ("Номинация "Одна на всех").

Премия "Гордость нации" учреждена в 2020 году для активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений. Она присуждается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. для укрепления межнационального согласия. Организатором премии является Ассамблея народов России, проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Губернатор Денис Паслер подчеркивал, что в Свердловской области ведется системная работа в данной сфере.