Анохин: на межмуниципальные маршруты Смоленщины выйдут новые автобусы
ТАСС, 14 октября. На межмуниципальные маршруты Смоленской области выйдут новые автобусы, сейчас идет оформление документов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.
"Пятнадцать автобусов ПАЗ "Некст" приобретены в рамках льготного лизинга, предоставленного Государственной транспортной лизинговой компанией, еще пять машин марки КАВЗ прибудут в ноябре. Автобусы будут перевозить пассажиров по уже существующим маршрутам, связывающим Смоленск и Ершичи, Шумячи, Хиславичи, Рославль, Десногорск, Пржевальское и Демидов. Это современные автобусы, оборудованные всем необходимым для удобства пассажиров. На поручнях расположены терминалы для оплаты. В целях безопасности в салоне и на приборной панели водителя установлены видеокамеры", - рассказал губернатор.
Вопросы, связанные с транспортным сообщением, глава региона регулярно обсуждает с жителями во время рабочих выездов в муниципальные образования, добавил Анохин. "Постепенно совершенствуем эту сферу. За последние три года для муниципалитетов было приобретено 142 автобуса, продолжаем обновлять автопарк", - отметил он.