Анохин: на межмуниципальные маршруты Смоленщины выйдут новые автобусы

Техника приобретена в рамках льготного лизинга, предоставленного ГТЛК, за последние три года для муниципалитетов было приобретено 142 автобуса

ТАСС, 14 октября. На межмуниципальные маршруты Смоленской области выйдут новые автобусы, сейчас идет оформление документов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

"Пятнадцать автобусов ПАЗ "Некст" приобретены в рамках льготного лизинга, предоставленного Государственной транспортной лизинговой компанией, еще пять машин марки КАВЗ прибудут в ноябре. Автобусы будут перевозить пассажиров по уже существующим маршрутам, связывающим Смоленск и Ершичи, Шумячи, Хиславичи, Рославль, Десногорск, Пржевальское и Демидов. Это современные автобусы, оборудованные всем необходимым для удобства пассажиров. На поручнях расположены терминалы для оплаты. В целях безопасности в салоне и на приборной панели водителя установлены видеокамеры", - рассказал губернатор.

Вопросы, связанные с транспортным сообщением, глава региона регулярно обсуждает с жителями во время рабочих выездов в муниципальные образования, добавил Анохин. "Постепенно совершенствуем эту сферу. За последние три года для муниципалитетов было приобретено 142 автобуса, продолжаем обновлять автопарк", - отметил он.