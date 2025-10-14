Томские ученые разработали ИИ для мониторинга обучения безопасности в нефтегазовой отрасли

Система также способна определять количество участников, фиксировать их время прихода и ухода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали интеллектуальную систему, которая с помощью искусственного интеллекта анализирует проведение инструктажей по технике безопасности на промышленных предприятиях нефтегазовой отрасли. Программа отслеживает тематику занятий, фиксирует участие сотрудников и формирует краткие отчеты, что позволит повысить качество обучения и снизить риски нарушений, сообщили в пресс-службе.

"После загрузки видеозаписи инструктажа в систему нейросеть проводит комплексный анализ контента, определяет основную тему, формирует краткое описание и транскрибирует речь с привязкой ко времени. Это значительно упрощает навигацию по материалам и позволяет быстро находить нужные фрагменты", – сообщил руководитель лаборатории искусственного интеллекта в промышленности ТПУ Константин Чумаков.

Как уточнили в университете, система также способна определять количество участников, фиксировать их время прихода и ухода. Такой подход помогает выявлять организационные проблемы – например, опоздания сотрудников из-за транспортных задержек – и оптимизировать графики обучения.

Разработка уже получила свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Проект выполнен при поддержке федеральной программы Минобрнауки России "Приоритет-2030", реализуемой в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Созданная система, по оценке разработчиков, позволит предприятиям нефтегазового сектора выстраивать более точную и прозрачную систему контроля за проведением инструктажей, а также повысить эффективность внутренних процессов в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

Исследование выполнено в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Ключевым событием Десятилетия является Конгресс молодых ученых, на котором презентуются и обсуждаются результаты исследований.