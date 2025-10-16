НИУ "МЭИ": образование помогает решать задачи цифровой трансформации ТЭК

По данным ректора НИУ "МЭИ", университет активно участвует в реализации научно-технологических задач: формирует экосистему взаимодействия с Российским энергетическим агентством, Российской академией наук и другими партнерами

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Современное инженерное образование позволяет готовить специалистов, способных решать задачи цифровой трансформации ТЭК и внедрения искусственного интеллекта в энергетике. НИУ "МЭИ" активно взаимодействует с экспертным сообществом, чтобы определить технологии, необходимые для развития отрасли, сообщил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев в своем выступлении на пленарном заседания научно-практической конференции "Территория энергетического диалога" в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя- 2025" (12+).

"Определение приоритетов в технологическом развитии- это не только вопрос критериев, но и вопрос национального настроя и стратегического выбора. Энергетика, безусловно, относится к числу таких приоритетных направлений. Если бы в разные периоды нашей истории не принимались наукоемкие решения, у страны не было бы того двойного ресурса по энергетическому оборудованию. Сегодняшняя энергосистема России - современная и устойчивая- во многом результат работы инженеров, проектировщиков, эксплуатационщиков и, конечно, науки",- отметил Николай Рогалев.

По данным ректора НИУ "МЭИ", университет активно участвует в реализации научно-технологических задач: формирует экосистему взаимодействия с Российским энергетическим агентством, Российской академией наук и другими партнерами. "Работа научно-технического совета, который мы возглавляем, помогает объединить экспертное сообщество и определить, какие технологии нужны стране уже сегодня",- пояснил он.

В дискуссии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, генеральный директор Российского энергетического агентства Министерства энергетики РФ Алексей Кулапин, а также представители крупных энергетических компаний и образования.

Участники конференции подчеркнули, что в современных условиях особое значение приобретает укрепление взаимодействия между государством, наукой и бизнесом для обеспечения технологического суверенитета страны. В центре дискуссий были вопросы формирования долгосрочной стратегии технологического развития, повышения эффективности государственно-частного партнерства и создания условий для внедрения прорывных научных разработок.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения отрасли и развития инженерного образования. В рамках сессий также были рассмотрены перспективы реализации национальных проектов в энергетике, включая проект "Новые атомные и энергетические технологии", и возможности повышения эффективности программ инновационного развития компаний ТЭК.

В МЭИ создано к 2025 году 12 студенческих конструкторских бюро, к 2036 году планируется расширить еще на 7 приоритетных направлений технологического лидерства и распространить практику студенческих конструкторских бюро на проектирование, испытание и научные исследования. Важность расширения и внедрения заключается в том, что благодаря такой деятельности студенты решают крупные отраслевые задачи.

В настоящее время университет делает вклад в реализацию шести национальных проектов технологического лидерства: "Новые атомные и энергетические технологии", "Средства производства и автоматизации", "Развитие космической деятельности", "Беспилотные авиационные системы", "Новые материалы и химия", а также "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя- 2025" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025- "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.