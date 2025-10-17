Глава РСПП: Курганская область стала одной из самых динамичных по росту экономики в РФ

Такое мнение Шохин высказал по итогам заседания координационного совета РСПП в УрФО и комиссии по оборонно-промышленному комплексу союза

ТАСС, 17 октября. Курганская область стала одним из самых динамичных регионов России по росту экономики в целом и промышленности в частности, здесь "обкатываются" многие технологии производства и управления. Такое мнение президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выразил по итогам заседания координационного совета РСПП в Уральском федеральном округе и комиссии по оборонно-промышленному комплексу союза в Кургане.

"Курганская область одна из самых динамичных в Российской Федерации с точки зрения роста экономики в целом и промышленности в частности, и это позволяет нам обкатывать многие технологии производства и управления, используя возможности местного предпринимательского сообщества и возможности эффективного взаимодействия бизнеса и власти", - приводятся его слова в Telegram-канале правительства региона.

По итогам 2024 года и 8 месяцев 2025 года Курганская область занимает первое место в России по темпам роста индекса промышленного производства, отмечают в правительстве региона. Губернатор области Вадим Шумков поделился опытом по поддержке и развитию промышленности.

"С Александром Николаевичем [Шохиным] обменялись позициями по направлению налоговой политики, финансовой политики, потому что возможности РСПП позволяют эти предложения лоббировать в правительстве Российской Федерации, в Государственной Думе. Я полагаю, те наработки, которые имеет Курганская область в этих направлениях, а также мы поделились нашим небольшими ноу-хау в подготовке кадров для промышленных предприятий, коллеги будут использовать дальше. Нам это помогает, опять же, продолжать ту поступательную работу, которая позволила нашему региону получить лидирующие позиции в ключевых экономических показателях", - сказал Шумков.

Шохин добавил, что сотрудничество союза и региона позволяет искать дополнительные возможности и для привлечения инвестиций, и для решения целого ряда других проблем. При этом союзу также важно иметь поддержку из региона по предложениям, обсуждаемым на федеральном уровне, сказал он. Так, положительный опыт Курганской области по решению кадровой проблемы позволил образовательным ведомствам, индустриальным партнерам тиражировать некоторые практики еще до запуска на федеральном уровне таких проектов как "Профессионалитет".