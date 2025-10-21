Руслан Кухарук дал старт движению на четырех новых дорожных объектах Югры

Губернатор открыл участки дорог в Белоярском, Советском, Октябрьском районах, а также в Сургуте

ТАСС, 21 октября. Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе выездного заседания правительства региона в понедельник официально открыл четыре новых дорожных участка в Белоярском, Советском, Октябрьском районах и в Сургуте. Об этом сообщает единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"Все первоначально запланированные показатели текущего года успешно достигнуты. Это подтверждает, что совместные с жителями Югры планы и договоренности воплощаются своевременно, зачастую даже с опережением установленных контрактами сроков", – приводятся в сообщении слова главы региона.

Об объектах

В Белоярском районе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" отремонтирован участок автомобильной трассы Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым длиной 17,5 км. На объекте проведены работы по демонтажу старых знаков и ограждения, снятию растительного слоя, возведению земляного полотна, укладке асфальтобетона, укреплению труб и устройству обочин.

Также по поручению губернатора с опережением сроков введен в эксплуатацию еще один участок дороги протяженностью 370 метров с инженерными сетями улицы Усольцева от улицы Есенина до улицы Шидловского в Сургуте.

Еще один объект – реконструкция почти 19 км автомобильной дороги Югорск – Таежный. Работы начались в 2023 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Она обеспечивает выход с территории региона в Свердловскую область и входит в опорную сеть дорог Российской Федерации, являясь частью Северного широтного коридора. Также это первый объект в истории АО ГК "Северавтодор" по реконструкции дорожной сети, отмечается в пресс-релизе.

Также в рамках профильного нацпроекта с опережением сроков проведен капитальный ремонт 21 км дороги "Нягань-Приобье". Выполнены комплексные дорожно-строительные работы, включающие подготовку основания, устройство покрытия, обустройство элементов инфраструктуры и благоустройство прилегающих территорий.

Отмечается, что в 2025 году в Югре была проведена масштабная дорожно-строительная кампания. Объем финансирования на строительство и ремонт автомобильных дорог превысил 48 млрд рублей. Построено и отремонтировано свыше 317 км дорог, в том числе обустроено недостающее освещение и произведено устройство слоев износа.

"Югра выступает важным регионом для организации транзитных транспортных потоков. Несомненно, это имеет ключевое значение как непосредственно для Югры, так и для повышения общей транспортной связности и логистики, особенно в области автомобильного и общего транспортного сообщения нашей страны", – цитирует Кухарука единый официальный сайт госорганов Югры.