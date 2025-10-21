Анохин: с Фондом развития территорий регион улучшил проживание для почти 37 тысяч смолян

В 2024 году благодаря поддержке Фонда Смоленщина вошла в число лидеров РФ по исполнению краткосрочных планов капремонта многоквартирных домов

Губернатор Смоленской области Василий Анохин © Пресс-служба правительства Смоленской области

ТАСС, 21 октября. Проекты по модернизации объектов ЖКХ, которые реализует Смоленская область совместно с Фондом развития территорий, помогли улучшить условия проживания для почти 37 тысяч жителей Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Десногорска, Дорогобужа, Рославля и Сафонова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин по итогам заседания Попечительского совета Фонда, которое провел председатель Сергей Степашин.

"Обсудили итоги и планы работы. Смоленская область активно взаимодействует с Фондом. В 2024 году благодаря его поддержке наш регион вошел в число лидеров по исполнению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов. Эксперты Фонда развития территорий помогли сделать более эффективной работу всей системы организации капремонтов в регионе", - написал он.

Губернатор добавил, что совместно с Фондом выполнены работы и услуги по капитальному ремонту почти 600 многоквартирных домов, в 75 из них заменено более 200 лифтов. Реализация программы помогла улучшить условия проживания для почти 37 тысяч жителей Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Десногорска, Дорогобужа, Рославля и Сафонова. До 2028 года планируется установить еще 600 новых подъемников. Общий объем инвестиций превысит 2 млрд рублей.

"При поддержке Фонда развития территорий в регионе реализованы и другие проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры, обновлению общественного транспорта, строительству учреждений социальной сферы", - добавил Анохин.