В Тюменской области создали видеоинструкцию как распознать схемы мошенников

ТАСС, 21 октября. Видеоинструкцию, которая помогает распознать мошеннические схемы обмана, разработали в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Стопмошенники72.рф".

"Каждый день тысячи тюменцев получают звонки от мнимых "госорганов",переходят по ссылкам на поддельные сайты, вкладывают деньги в фейковые инвестиции. Новый видеоурок помогает распознать схемы обмана и показывает, как уберечь свои сбережения. Чтобы помочь жителям защитить себя и близких, в Тюменской области создали современный динамичный видеоурок, который просто и понятно объясняет, как действуют мошенники и что делать, чтобы не стать жертвой", - говорится в сообщении.

В видеоуроке разбирают реальные ситуации на примерах, ролик дает четкий алгоритм действий - за восемь минут тюменцы научатся отличать фейковый звонок от настоящего и узнают, что делать, если уже позвонили мошенники.

Региональный проект "Стопмошенники72.рф" реализуется в рамках комплексного плана мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 2025 год при поддержке правительства Тюменской области совместно с региональной прокуратурой, управлением МВД России по Тюменской области и региональным филиалом Банка России.