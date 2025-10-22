В Новосибирской области рассчитывают собрать 3 млн тонн зерновых

В конце сентября в области выпал первый снег, в четырех районах введен режим чрезвычайной ситуации

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Намолот по зерновой группе приблизился к отметке в 3 млн тонн в бункерном весе, несмотря на сложные погодные условия как в посевную, так и в уборочную кампании. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В конце сентября в Новосибирской области выпал первый снег, пришел резкий холод. В октябре в регионе продолжились заморозки, что вкупе со снегопадами затруднило уборочную кампанию. В четырех районах введен режим чрезвычайной ситуации.

"Намолот по зерновой группе уже сейчас составляет 2 млн 976 тыс. тонн. Приближаемся, уже можно сказать, к 3 млн тонн. Это достаточно хороший объем, валовый сбор. И хотел бы сказать, что в прошлом году [сбор] был на уровне 2,5 млн тонн, это когда были убраны все площади. И сейчас у нас еще остается под обмолот примерно 120-125 тыс. га, это еще будет прибавка [урожая]. Поэтому есть все шансы намолотить 3 млн тонн", - сказал он.

Уборочная кампания продолжается во всех 30 районах Новосибирской области, только в одном - Купинском районе - аграрии завершили уборку зерновых. По словам министра, несколько других районов приближаются к 90% убранных площадей. В части региона - Татарском, Куйбышевском, Чистоозерном, Кочковском районах - темпы на уровне 70-80%, что обусловлено погодными условиями. Всего в регионе зерновыми культурами в этом году было занято 1,2 млн га, работы завершены на 1 млн 85 тыс. га. Застрахованы в регионе более 250 тыс. га посевов.

Шинделов добавил, что благодаря подбору сортов и семян, работе селекционных центров и агропредприятий отмечается существенная прибавка урожайности. В 2024 году средняя урожайность по зерновой группе составляла 19 ц/га, на сегодняшний день - порядка 27 ц/га.

По данным Минсельхоза, уборку урожая в регионе завершили треть аграриев. Ранее Шинделов сообщал, что потери урожая в отдельных районах Новосибирской области из-за погодных условий могут составить до 20-30%. Сбор зерновых и зернобобовых в Новосибирской области в 2025 году изначально ожидался на уровне предыдущего года - 2,4 млн т. Область входит в тройку ведущих сельскохозяйственных регионов Сибири