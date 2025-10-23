Глава МЧС России и губернатор региона поздравили Донской спасательный центр с юбилеем

Министр и губернатор также вручили отличившимся сотрудникам государственные, ведомственные и областные награды и знаки отличия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетили Донской спасательный центр и поздравили коллектив с 60-летием учреждения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области. Ключевые вопросы обеспечения безопасности жителей Ростовской области стали основными на встрече губернатора региона Юрия Слюсаря и министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

"Личный состав центра неоднократно принимал участие в самых сложных спасательных и гуманитарных операциях. Вы всегда были там, где людям требовалась помощь. Ваши усилия и заслуги по достоинству оценены руководством страны. Президентом РФ Владимиром Путиным коллективу Донского спасательного центра объявлена благодарность. Ваш самоотверженный труд, готовность рисковать собой в сложных условиях и верность присяге заслуживают глубокого уважения и признательности", - приводит пресс-служба слова министра.

Губернатор Ростовской области подчеркнул, что донские спасатели всегда первые там, где нужна помощь. Он поблагодарил спасателей за оперативные и слаженные действия при ликвидации ЧС после воздушных атак на гражданскую инфраструктуру в регионе, отметив, что служба МЧС появляется на месте одной из первых, помогая в ликвидации последствий.

"Мы фактически являемся прифронтовым регионом, и каждый день у нас здесь налеты. Хотел поблагодарить вас и ваших коллег за совместную работу, за оперативность реакции и профессионализм. Когда приезжаю на место ЧП, вижу, что служба МЧС появляется на месте одной из первых, помогая в ликвидации последствий", - подчеркнул донской губернатор.

По его словам, донской спасательный центр по праву считается одним из ключевых подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это надежный щит не только для четырех миллионов жителей Ростовской области, это опорное подразделение и двух больших федеральных округов.

"Вы всегда первые там, где людям нужна помощь. За 60 лет на вашем счету более 150 тыс. спасенных жизней", - сказал Слюсарь. Отмечается, что отдельные слова признательности глава региона адресовал за вклад в спасение Донбасса – опасную и нужную работу специалистов "Донспасцентра" в прифронтовой зоне. С 2014 года спасатели доставили более 200 тыс. тонн жизненно важных грузов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Пиротехники обезвредили тысячи боеприпасов со времен Великой отечественной войны и современных конфликтов.

Более того, министр и губернатор вручили отличившимся сотрудникам государственные, ведомственные и областные награды и знаки отличия. Глава федерального чрезвычайного ведомства подчеркнул слаженное взаимодействие федерального министерства с региональными профильными службами и дал высокую оценку работе региона.

"Ознакомившись в Ростовской области с инфраструктурой, удовлетворен ее состоянием, а также уровнем взаимодействия, которое налажено между федеральным и региональным уровнями. По-братски, плечом к плечу работаем, решаем общие задачи, никакого разделения нет", - сказал Александр Куренков.

Министр МЧС России также отдельно отметил работу донского правительства по обновлению системы оповещения в регионе. В свою очередь, Юрий Слюсарь подтвердил намерение продолжить эту работу.

"С учетом непростой ситуации действительно обновляем систему оповещения, вкладываем деньги в защитные учреждения. Конечно, ресурсное ограничение существует, но будем и дальше идти по этому пути, приводя всю систему ГО и ЧС к надлежащему нормативному состоянию",- заверил Слюсарь.

Александр Куренков дал положительную оценку проводимой в Ростовской области работе и подтвердил готовность федерального министерства к дальнейшему конструктивному взаимодействию.