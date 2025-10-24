В Калужской области 12 обновленных нацпроектов выполнены почти на 80%

Высокие результаты продемонстрированы в рамках таких нацпроектов, как "Эффективная и конкурентная экономика" (97%), "Кадры" (94%) и "Беспилотные авиационные системы" (88%)

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 24 октября. /ТАСС/. Калужская область на 79% выполнила 12 обновленных нацпроектов. Почти на 100% выполнены такие проекты, как "Эффективная и конкурентная экономика", "Кадры" и "Беспилотные авиационные системы", сообщили в пресс-службе областного правительства.

"За первые девять месяцев 2025 года Калужская область достигла 79-процентного уровня выполнения 12 обновленных национальных проектов. Особенно высокие результаты продемонстрированы в рамках таких нацпроектов, как "Эффективная и конкурентная экономика" (97%), "Кадры" (94%) и "Беспилотные авиационные системы" (88%)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в области завершился капительный ремонт в семи больницах, для медиков было закуплено 25 новых автомобилей и более 1180 единиц современного оборудования. К началу учебного года власти обновили 15 школ, для 8 детских школ искусств были закуплены музыкальные инструменты. "Президент РФ поставил задачу не снижать планку и продолжать укреплять достигнутые позиции. Калужская область последовательно работает над ее выполнением, понимая, что успех национальных проектов — это реальный вклад в повышение качества жизни людей", - отметил в своем в своем канале МАХ глава региона Владислав Шапша.