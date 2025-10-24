Радиофизический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского отметил 80-летний юбилей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Первый в стране радиофизический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского отметил 80-летний юбилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"24 октября 2025 года Университет Лобачевского отметил 80-летие первого в стране радиофизического факультета. Торжественный вечер в Театре юного зрителя в Нижнем Новгороде объединил более 800 человек: сотрудников факультета, выпускников разных лет и почетных гостей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в год Победы в Великой Отечественной войне, 29 июня 1945-го, Совет Народных комиссаров СССР принял постановление об организации в Горьковском государственном университете (ныне – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) радиофизического факультета.

У истоков создания стояли выдающиеся ученые: физик и математик, создатель нового направления в теории колебаний и динамике систем, доктор физико-математических наук, академик АН СССР Александр Андронов, ученый-радиофизик и педагог, доктор физико-математических наук Габриэль Горелик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор физико-математических наук Мария Грехова, ставшая первым деканом радиофизического факультета.

На факультете с момента его основания осуществлялась глубокая подготовка специалистов в области радиофизики, способных проводить научные исследования и разрабатывать новую технику на основе последних достижений физики. Неоценимый вклад в развитие нового университетского подразделения внес переехавший из Москвы в город Горький и организовавший на новом радиофаке кафедру распространения радиоволн физик-теоретик, доктор физико-математических наук Виталий Гинзбург, ставший впоследствии академиком АН СССР и Нобелевским лауреатом. Вместе с коллегами он заложил основы особой системы образования на новом факультете и определил основные научные направления горьковской-нижегородской школы радиофизики, рассказали в вузе.

От ректора

Ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов отметил важность работы радиофизического факультета не только для вуза, но и страны в целом.

"Радиофизический факультет – один из старейших факультетов Университета Лобачевского и фундаментальный оплот отечественной науки и инженерного образования. С момента своего создания в 1945 году он формировал ядро нижегородской радиофизической школы, ставшей мировым центром исследований в области радиофизики, нелинейной динамики, квантовой электроники и космических технологий. Сегодня факультет объединяет 11 кафедр, почти 200 высококвалифицированных преподавателей и 1100 студентов, активно участвует в международных исследованиях и реализует масштабные проекты. Особое значение имеет его вклад в федеральный проект "Передовые инженерные школы". Наша ПИШ "Космическая связь, радиолокация и навигация" стала возможной именно благодаря уникальной научно-образовательной экосистеме, заложенной Андроновым, Греховой, Гореликом, Гинзбургом и их последователями. Эта преемственность поколений обеспечивает технологический суверенитет страны и помогает готовить инженеров, способных решать задачи национального значения", – приводятся в сообщении слова Трофимова.

Поздравления от выпускников

Выпускник радиофизического факультета ННГУ, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев в своих поздравительных словах отметил особую роль, которую сыграл факультет в его жизни.

"Для меня лично это очень важный юбилей, ведь я сам выпускник Горьковского радиофака. И могу с уверенностью сказать: наша альма-матер всегда была и остается особенным вузом. Первое, это, конечно, качество образования, которое дается в этих стенах. Радиофак создал блестящую научную школу физики волн – радиоволн, световых, акустических, гравитационных. Все это востребовано в таких направлениях, как лазерные и квантовые технологии, телекоммуникации, исследования космоса и медицинская диагностика.

Второе, что всегда отличало наш вуз, – неформальная атмосфера, особая, творческая система обучения, свобода мысли и научного поиска. Это дало всем нам, выпускникам, бесценный опыт. И, третье, но не менее важное – это люди. Глубокая благодарность и низкий поклон нашим преподавателям. И с гордостью скажу, что многие дружеские связи, завязавшиеся в период учебы, остались со мной по сей день", - приводятся в сообщении его слова.

Алексей Лихачев обратил внимание на то, что сегодня Университет Лобачевского является для Росатома опорным вузом и источником инноваций: "Мы ценим возможность принимать участие в образовательном процессе. Наши сотрудники проводят здесь лекции и семинары. У нас огромные задачи в области ИТ-технологий.".

Научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев учился на радиофаке Горьковского госуниверситета с 1972 по 1977 год.

"Самое ценное, что дал мне радиофизический факультет – это знания. До сих пор убежден, что образование, которое мы получили на радиофаке, – одно из лучших, которое в 70-х годах прошлого века могли получить физики. Последующая работа в РАН, участие в большом количестве научных проектов – все это базировалось на знании, которое дал мне радиофак. Кроме того, из радиофака я вынес и пронес через всю жизнь принадлежность к школе радиофизики. А это очень важно для ученого. Ведь научная школа – это и братство, и определенная структура с вертикальным построением, и своего рода визитная карточка как советской, так и российской науки. Здесь же, на радиофизическом факультете, я познакомился со своей будущей супругой, с которой мы вместе уже 50 лет. Можно сказать, что радиофак подарил мне и семейное счастье!" – приводятся в сообщении его слова.

В числе пожеланий факультету-юбиляру академик уточнил, что перспективной является как раз сама специфика радиофака – понимание всего через волновую физику и использование при этом универсальных законов и моделей, с помощью которых можно познавать мир.

"Думаю, что направление, которое сейчас могло бы выстрелить на радиофаке, связано с квантовыми технологиями. Необходимо активнее применять в этой области наше знание, которое касается волновых процессов. Судя по мировым трендам, произошла вторая квантовая революция, и здесь радиофак мог бы значительно более активно поучаствовать в развитии квантовых технологий и пожинать плоды этого развития", – подытожил Сергеев.