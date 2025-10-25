Шумков: курганские аграрии собрали практически рекордный урожай зерновых и зернобобовых

С масличными культурами урожай предположительно составит около 2,5 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Аграрии Курганской области перешагнули рубеж в 2 млн тонн по сбору зерновых и зернобобовых культур, приблизившись к рекордным показателям. Об этом губернатор региона Вадим Шумков сообщил в своем канале в Max.

"Наши аграрии, по оперативной информации департамента АПК, перевалили за 2 млн тонн по сбору зерновых и зернобобовых. С масличными рассчитываем на результат под 2,5 млн тонн. А это практически рекорд. Спасибо вам за труд, земляки", - написал он.

В пресс-службе губернатора пояснили, что благодаря введенным областным мерам поддержки и привлечению регионом федерального финансирования восстанавливаются разрушенные в 1990-е годы фермы и реализуются новые инвестиционные проекты, растет поголовье и посевные площади. В частности, с 2019 по 2025 год включительно в оборот возвращено почти 500 тысяч га сельхозземель в Курганской области.

"В прошлом году Курганская область по темпам роста агропромышленного производства заняла четвертое место в стране. По итогам 2022 года наш регион был на первом месте в России. С 2019 года поголовье мясного КРС увеличилось в 2,7 раза, поголовье овец в СХО и КФХ - в 2,8 раза, поголовье свиней - в 1,4 раза, производство растительного масла - в 3 раза, муки - в 1,5 раза, мясных консервов - в 1,5 раза. Экспорт продукции АПК за 6 лет вырос в 2,8 раза", - отметили в пресс-службе.