Проект "Наука вокруг" АГУ вошел в тройку лучших российских проектов для детей​

ТАСС, 28 октября. В финале XI Всероссийской премии "За верность науке" проект "Наука вокруг" занял 3 место в номинации "Наука – детям". Церемония вручения прошла 24 октября в Москве, в Театре на Малой Бронной. Награду вручили руководителю проекта "Наука вокруг", ректору Адыгейского государственного университета Дауду Мамию.

Всероссийская премия "За верность науке" вручается с 2015 года. Ее цель - поощрение выдающихся достижений в области популяризации научной деятельности и повышение престижа профессии ученого в России. В 2025 году на премию поступило свыше 2 тыс. заявок из 81 региона России. Поступающие заявки оценивались по специальной системе, обеспечивающие объективность и прозрачность. Каждый проект независимо друг от друга рассматривали ученый-эксперт и представитель медиасферы, что гарантировало попадание в шорт-лист только медиапродуктам с серьезной научной проработкой.

Всероссийский научно-популярный проект "Наука вокруг" был реализован Адыгейским государственным университетом в 2024 году при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" по трем трекам - проведение выездных фестивалей науки во Всероссийском детском центре "Орленок", создание открытой медиатеки научно-популярных лекций, и проведение серии онлайн-уроков по естественно-научной тематике и математике для школьников.

Цель проекта - продвижение достижений российских ученых в области естественных, математических наук и информационных технологий. Лекторы, принявшие участие в проекте, - известные российские ученые и популяризаторы: математики Алексей Савватеев, Андрей Райгородский, Николай Андреев, астрофизик Дмитрий Вибе, химик Артем Оганов, нейрофизиолог Александр Каплан, биоэтик Елена Брызгалина, научные журналисты Алексей Паевский и Анна Хоружая. Простым и понятным языком они рассказали, как современная наука объясняет мир и все, что происходит с человеком, а также какие задачи решают ученые сегодня.

Созданная в партнерстве с информационным агентством ТАСС открытая медиатека научно-популярных лекций, набрала более 4 млн просмотров, серию онлайн-уроков "Как все устроено" посмотрели 240 тысяч школьников, еще 16 тысяч детей из 14 стран мира посетили фестивали науки в ВДЦ "Орленок".