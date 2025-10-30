Выпускник МГТУ им. Носова создал бионический протез руки, работающий через нейроинтерфейс

Богдан Макаров и компания "НЕКСУС" уверены, что их технология станет основой для новых решений в области протезирования и реабилитации людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Стартап выпускника МГТУ им. Г. И. Носова Богдана Макарова "НЕКСУС" разработал и успешно испытал лабораторный прототип бионического протеза руки, управляемого через нейрокомпьютерный интерфейс. Устройство функционирует в полном соответствии с поставленными разработчиками задачами и стало одним из первых примеров интеграции нейротехнологий и робототехники, созданных в региональном вузе, сообщили в пресс-службе университета.



"Еще год назад у нас были только концепции и схемы конструкции. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что у нас есть полностью рабочий лабораторный образец бионического протеза руки, нейрогарнитуры и системы управления", - приводятся в сообщении слова изобретателя Богдана Макарова.



Бионический протез представляет собой интеллектуальную систему, которая объединяет механический модуль руки, нейрогарнитуру и программно-аппаратный комплекс с элементами искусственного интеллекта. Управление осуществляется с помощью нейроинтерфейса, считывающего электрическую активность головного мозга пользователя. После обработки сигнала система определяет намерение человека - например, движение, которое он хочет совершить, - и передает команду на соответствующий привод в протезе.



В дополнение к этому используется модуль компьютерного зрения, который анализирует объекты, находящиеся в поле зрения, и помогает системе предсказывать наиболее подходящий жест. Датчики давления позволяют корректировать силу захвата, а на очки дополненной реальности выводится информация о состоянии системы и действиях протеза. Таким образом, устройство не только повторяет движения, но и обеспечивает обратную связь, что делает его функционально ближе к настоящей конечности.



Проект берет начало еще в 2018 году, когда Макаров работал в компании "Андроидная техника" и впервые заинтересовался бионическими решениями. В 2024 году он получил грант Фонда содействия инновациям в конкурсе "Студенческий стартап" и основал компанию "НЕКСУС", собрав команду инженеров и программистов.



Как отметил разработчик, работа над проектом велась при поддержке преподавателей МГТУ им. Носова, Фонда содействия инновациям и Платформы университетского технологического предпринимательства. "Мы сформировали сильную команду и продолжаем совершенствовать прототипы. Параллельно оказываем услуги инжиниринга, чтобы направлять заработанные средства в развитие основной разработки", - подчеркнул Макаров.



Компания уже заключила соглашение о сотрудничестве с предприятием "Керамет" для внедрения аддитивных технологий в производство деталей протеза и нейрогарнитуры. Также при содействии Фонда "Мой бизнес" "НЕКСУС" подал заявку на создание производственного комплекса для выпуска бионических протезов и нейроинтерфейсов на инвест-портале Челябинской области.



На следующем этапе команда планирует перейти к разработке предсерийной версии устройства, сертификации и проведению клинических испытаний. Разработчики уверены, что их технология станет основой для новых решений в области протезирования и реабилитации людей с ограниченными возможностями.