Анохин: на Смоленщине планируется создать профессиональный футбольный клуб

Губернатор обсудил перспективы развития этого вида спорта в регионе с президентом Федерации футбола Смоленской области

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба правительства Смоленской области

ТАСС, 6 ноября. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил развитие футбола в регионе с президентом областной Федерации футбола, ректором Смоленского государственного медицинского университета Романом Козловым.

"В ближайшие годы планируем создать профессиональный футбольный клуб, который будет представлять регион на уровне страны. Основу этой команды составят смоленские игроки, а модель ее развития будет строиться по примеру нашего хоккейного клуба "Славутич", - написал губернатор в среду в национальном мессенджере Max, добавив, что обсуждал, в том числе, как закрепить результаты смоленского ФК "Университет спорта".

"Футбол в регионе уверенно развивается, команды показывают все более высокие результаты. Так, в сентябре футболисты сборной "Университет спорта" завоевали Кубок Союза Федераций футбола "Центр", в котором участвовали 28 сильнейших команд из разных регионов", - написал губернатор.

Он добавил, что регион будет выстраивать системную работу по подготовке профессиональных спортсменов. "Планируем создать в регионе непрерывную спортивную "лестницу". Путь спортсмена будет начинаться с раннего возраста в футбольных секциях, продолжаться в школьных спортивных командах, а дальше приведет к игре на национальном и международном уровнях", - написал Анохин.

Отмечается, что важным шагом стало возвращение стадиона "Спартак" в собственность области. Этот объект, по словам главы Смоленщины, снова станет центром притяжения для спортсменов и болельщиков. В перспективе там будут проходить тренировки, соревнования и домашние матчи.

Планируется, что уже в следующем году футбольная команда, созданная на базе Смоленского государственного университета спорта, выйдет на новый уровень и будет играть в Футбольной национальной лиге 2 (ФНЛ-2), добавил Анохин. "Это профессиональный турнир, где выступают сильные коллективы со всей России. Не сомневаюсь, что смоляне с интересом будут следить за играми и поддерживать команду на каждом этапе", - резюмировал глава региона.

О команде

Футбольная команда Смоленского государственного университета спорта (ФК "Университет спорта") основана в 1967 году. По информации, опубликованной на странице команды во ВКонтакте, в разные годы она становилась победителем и призером Премьер-группы и Группы "А" Национальной студенческой футбольной лиге. В 2018 году стала серебряным призером Европейских университетских игр, проходивших в португальском городе Коимбра. В 2019 году дебютировала в первом в истории чемпионате мира среди студентов по футболу (Китай), заняв 6-е место. Многократно становилась победителем и призером Чемпионата и Кубка Смоленской области. В 2024 году команда впервые выступила в Чемпионате СФФ "Центр", заняв третье место.