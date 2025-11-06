Калужский сенатор Артамонов и президент TH Group получили госнаграды

Анатолию Атамонову вручили Орден Дружбы за активный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Россией и Вьетнамом

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 6 ноября. /ТАСС/. Сенатор Совета Федерации от Калужской области Анатолий Артамонов и президент вьетнамской компании "TH Group" Тхай Хыонг получили государственные награды России и Вьетнама. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Госпожа Тхай Хыонг принимала поздравления с тем, что в Кремле за большой вклад в укрепление российско-вьетнамского сотрудничества в сфере продовольственной безопасности Орден Дружбы ей вручил Президент России Владимир Путин. <…> Советник вьетнамского Посольства господин Ву Шон Вьет зачитал решение Президента Социалистической Республики Вьетнам господина Лыонг Конга о вручении Ордена Дружбы сенатору Анатолию Артамонову за активный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Россией и Вьетнамом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Анатолий Артамонов, получив награду, поблагодарил руководство республики Вьетнам за признание общей работы по развитию сотрудничества двух стран. "Я хочу поблагодарить каждого, кто внес и продолжает приумножать вклад в развитие отношений между Вьетнамом и моей родной Калужской областью. Наш регион высоко ценит взаимовыгодные отношения с республикой Вьетнам, свидетельством чего является рост нашего товарооборота", - приводит пресс-служба областного правительства слова Артамонова.