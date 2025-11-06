Студенты ТюмГУ получили поддержку от Фонда целевого капитала вуза на полгода

Всего на первый этап конкурса на получение стипендии имени Геннадия Куцева поступило 67 заявок

ТЮМЕНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) подвел итоги III сезона конкурса на получение стипендии имени Геннадия Куцева. 10 победителей будут получать поддержку от Фонда целевого капитала вуза в размере 15 тыс. рублей на протяжении полугода, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"В 2026 году на протяжении 6 месяцев 10 победителей будут получать поддержку от Фонда целевого капитала ТюмГУ в размере 15 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый этап конкурса проходил в форме написания эссе на предложенную тему. Участники могли выбрать одно из направлений развития будущего университета: классический, инженерный, аграрный или педагогический. Всего на первый этап поступило 67 заявок.

Во второй этап прошли 20 участников, которые защитили перед конкурсной комиссией проектные идеи, направленные на достижение ключевых показателей программы развития "Приоритет 2030".

"Многие из представленных студентами инициатив оказываются чрезвычайно созвучны задачам, которые решает программа "Приоритет 2030", и мы будем рады, если молодые яркие конкурсанты делом включатся в реализацию программы развития", - приводят в управлении слова руководителя программы развития ТюмГУ Надежды Федоровой.