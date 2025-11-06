Адыгея направила бойцам в зону СВО 200 тонн гуманитарного груза

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что региональное отделение партии "Единая Россия" оказывает непрерывную поддержку участникам СВО с самого начала специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Двести тонн гуманитарного груза собрало региональное отделение партии "Единая Россия" Адыгеи при поддержке жителей региона и бизнес-сообщества для отправки бойцам в зону проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"В рамках реализации народной программы и федерального партийного проекта "Историческая память" региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке жителей региона и бизнес-сообщества подготовило 200 тонн гуманитарной помощи для участников СВО. Это питьевая бутилированная вода, окопные свечи, газовые горелки, печки, средства личной гигиены, продукты питания и свежеиспеченная домашняя выпечка с национальным колоритом, приготовленная добровольцами", - написал он.

Кумпилов отметил, что региональное отделение партии оказывает непрерывную и системную поддержку участникам СВО с самого начала специальной военной операции. За это время доставлено более 5 тыс. тонн различной помощи.

Как ранее сообщалось со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова, поддержка военнослужащих и членов их семей, содействие участникам специальной военной операции - в числе постоянных приоритетов органов власти республики. Всесторонняя помощь защитникам осуществляется как в рамках государственных мер поддержки, так и с участием бизнес-сообщества, по линии партии, усилиями общественных организаций и волонтеров.

В частности, единовременная региональная выплата для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, в Адыгее с 10 октября увеличили с 1,5 млн рублей до 2,1 млн рублей. Вместе с федеральными выплатами общая сумма единовременной выплаты достигнет 3 млн рублей. Для военнослужащих-контрактников и членов их семей действует комплекс федеральных и региональных мер поддержки, включая единовременные выплаты на детей, льготное поступление в высшие и средние образовательные организации, бесплатное посещение детских садов, кружков и секций.