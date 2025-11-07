Ростов-на-Дону подготовит к зиме 280 единиц специализированной техники

Для обработки дорог и тротуаров также подготовили запас в 5 тыс. тонн противогололедных материалов

Редакция сайта ТАСС

Ростов-на-Дону, 7 ноября. /ТАСС/. Подготовка к зимнему сезону завершается в Ростове-на-Дону, для выполнения задач по содержанию объектов улично-дорожной сети планируется привлечь 280 единиц специализированной коммунальной техники. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

"В работе будет задействовано 280 единиц специализированной техники, в том числе 34 новых снегоуборочных машины. Устанавливаем на универсальную технику зимнее оборудование - отвалы, щетки, механизмы распределения противогололедных материалов"- сказал Скрябин.

Помимо этого, для обработки дорог и тротуаров подготовлен запас в 5 тыс. тонн противогололедных материалов. В этом сезоне планируется использовать бишофит вместо песка на центральных улицах, что, по мнению специалистов, позволит уменьшить загрязнение города, добавил глава.

Власти города также уделили внимание организации вывоза снега. Администрации районов подготовили 11 специальных площадок для складирования снега, согласованных с комитетом по охране окружающей среды.

"Поручил провести "Линейку готовности" для оценки технического состояния техники и наличия необходимых материалов", - подчеркнул Скрябин.

Глава города добавил, что на особом контроле должно быть оперативное устранение наледи в случае аварий на коммунальных сетях. Ресурсные организации заключили дополнительные соглашения с комбинатами благоустройства для оперативной ликвидации последствий порывов.