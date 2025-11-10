Профессор Михаил Абрамзон раскрыл тайны денежных операций на сельской территории Боспора

Исследователь выяснил, какие чеканки использовали исключительно для военных целей, какая была технология изготовления таких денег, объемы эмиссий и размеры зарплат солдат

Редакция сайта ТАСС

Михаил Абрамзон © МГТУ им. Г. И. Носова

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Богатые сельские жители Боспора эпохи эллинизма и раннего римского периода были активно вовлечены во внешнюю морскую торговлю, доставляя различную продукцию в порты Фанагории, Пантикапея, Горгиппии. Такой вывод по итогам скрупулезных исследований сделал археолог и нумизмат, профессор МГТУ им. Г. И. Носова Михаил Абрамзон, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

“Мы впервые собрали очень большую базу данных, которая позволяет установить роль денег в сельском обществе [Боспора] и узнать многое о процессе монетизации <…>, переходе от обмена-бартера к расчету металлическим деньгами. <…> Большой интерес представляют клады богачей, в них есть и иноземные монеты, показывающие, что богатые сельские жители были вовлечены в торговлю очень активно не только внутри Боспора, но и внешнюю морскую торговлю”, - процитировали ученого в пресс-службе вуза.

По словам профессора, удалось установить, что богатые сельские жители Боспора доставляли свою продукцию в порты Фанагории, Пантикапея, Горгиппии. В частности они торговали зерном.

“При этом [принадлежавшие богатым сельским жителям] иноземные монеты маркируют порты на их маршрутах. Так, один из боспорских кораблей, посетив порты Афин, Делоса, Наксоса, Крита, доплыл до города Арада в Финикии, а обратно возвратился вдоль западного побережья Анатолии, где располагались знаменитые греческие центры-экспортеры вина, оливкового масла, обеспечивающие все Средиземноморье. На обратном пути торговцы-селяне покупали на Родосе, Косе, Хиосе вино, масло, нефть для светильников и прочие товары, реализуя их уже у себя дома на сельской территории”, - процитировали ученого в пресс-службе.

Там добавили, что, кроме того, по итогам практически 20-летнего исследования, профессору удалось установить, что в Боспорском царстве для выплаты жалованья солдатам использовались специальные военные монеты, отличные от остальных денег. Ученый выяснил, какие чеканки использовали исключительно для военных целей, какая была технология изготовления таких денег, объемы эмиссий и размеры зарплат солдат.

По информации пресс-службы, исследования проводились по многочисленным монетным коллекциям которые были получены не только при участии в раскопках ученого, но, в большей мере, при участии его коллег. Результаты опубликованы в 11-м и 12-м томах серии “Археометрия Причерноморья” в рамках проекта Российского научного фонда. Эти книги рассылаются по библиотекам, включая библиотечно-информационный комплекс МГТУ им. Г. И. Носова, их невозможно купить.