Сергей Ямкин: в парламенте Ямала стартовали Дни муниципальных образований

Обновленный формат мероприятия предусматривает оценку эффективности работы местных властей личным приездом парламентариев в муниципалитеты округа

ТАСС, 10 ноября. В законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа стартовал обновленный формат Дней муниципальных образований, рассказали в пресс-службе заксобрания со ссылкой на председателя парламента ЯНАО Сергея Ямкина.

Отмечается, что в рамках мероприятия депутатский корпус работает в Ноябрьске. В течение двух дней депутаты во главе с Ямкиным проведут совещание с главой города, его заместителями, членами совета городской думы, а также посетят ключевые соцобъекты, газовые и производственные компании.

"С коллегами приняли решение посещать муниципалитеты перед выступлениями глав на заседаниях, чтобы своими глазами оценить эффективность работы местных властей. Такой подход способствует более взвешенным и обоснованным решениям при принятии региональных законов, что поможет улучшить качество жизни ямальцев", – приводятся в пресс-релизе слова спикера парламента. Он отметил, что на местах рождаются наиболее актуальные идеи – так, весной по инициативе городской администрации депутаты ямальского заксобрания приняли закон, ужесточающий правила благоустройства. Теперь в регионе под запретом провода и розетки на фасадах, складирование мусора на крышах, самовольное изменение облика зданий.

В первый день были рассмотрены вопросы по внесению изменений в отдельные статьи регионального законодательства по жилищным вопросам. Также депутаты осмотрели учреждения социальной сферы и здравоохранения.

"Отдельное внимание уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей. Специалисты местного отделения социального сопровождения "Гармония" и филиала регионального фонда "Защитники Отечества" всесторонне помогают защитникам нашей страны – выдают технические средства реабилитации, оказывают юридические услуги, психологическую поддержку и реабилитационную помощь, содействуют в трудоустройстве. Ассоциация ветеранов боевых действий СВО отработала порядка семи тысяч обращений", - сказано в пресс-релизе.

Также делегация посетила ООО "Газпром добыча Ноябрьск", центр досуга "Нефтяник", музейный центр, природно-этнографический комплекс "Нум".

Завтра депутаты ознакомятся с успешными практиками и проектами АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", ООО "Номатэк", рекламно-производственной компании "Эпицентр", центра единоборств "Северный характер", технопарка "Кванториум", подростково-молодежного клуба "Атмосфера", спорткомплекса "Факел", добавили в пресс-службе.