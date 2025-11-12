"Россети Северный Кавказ" по решению суда демонтировали подвесы ВОЛС с 636 опор ЛЭП в КБР

Демонтаж произвели в пяти населенных пунктах Майского района республики

ТАСС, 12 ноября. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" – "Каббалкэнерго" демонтировали подвесы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) с 636 опор линий электропередачи (ЛЭП) в пяти населенных пунктах Майского района республики.

В январе 2022 года энергокомпания заключила с ООО "МГИЦ" договор на размещение телекоммуникационного оборудования на энергообъектах. Тогда же оператору интернет-связи был выставлен счет в размере 1,2 млн рублей за незаконное размещение линий связи на опорах ЛЭП в период с 2018 по 2022 год. Однако и впоследствии провайдер систематически допускал недобросовестное исполнение договорных обязательств. В результате сумма задолженности на сегодняшний день выросла до 5,7 млн рублей.

После безуспешных попыток мирного урегулирования вопроса энергетики обратились в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии. По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования энергокомпании о взыскании задолженности и демонтаже волоконно-оптических линий связи.