Смоленская ФНС отмечает 35 лет работы

Благодаря росту налоговых поступлений регион может реализовывать нацпроекты, региональные программы и исполнять социальные обязательства перед жителями, подчеркнул губернатор Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 15 ноября. /ТАСС/. В Смоленском драмтеатре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию Федеральной налоговой службы. Сотрудников и ветеранов ведомства чествовали на праздничном концерте. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Работа сотрудников налоговой направлена на поддержание финансовой стабильности, от чего напрямую зависит успешное развитие региона и благополучие смолян", - подчеркнул Василий Анохин.

Он отметил, что благодаря росту налоговых поступлений регион имеет возможность реализовывать национальные проекты, региональные программы и исполнять социальные обязательства перед жителями.

Губернатор также сообщил, что с начала 2025 года в консолидированный бюджет области поступило около 60 млрд рублей - на 7% больше, чем годом ранее. По его словам, особое внимание уделяется взаимодействию с крупными налогоплательщиками и созданию благоприятного инвестиционного климата.

"ФНС активно участвует в пресечении нелегальной занятости. Кроме того, служба содействует развитию малого и среднего бизнеса, а на территории Смоленской области сегодня успешно работают около 40 тысяч таких предприятий. Они формируют около 40% валового регионального продукта", - добавил губернатор.

Сейчас перед ФНС стоят важные задачи в связи с предстоящими налоговыми изменениями 2026 года. Анохин выразил уверенность в профессионализме сотрудников, который позволит успешно реализовать все намеченные планы.