Минэнерго России подтвердило готовность "Россети Тюмень" к работе в отопительный сезон

Системообразующая энергокомпания Тюменской области, Югры и Ямала направила на подготовку электросетевого комплекса 5,4 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

© Департамент связей с общественностью и СМИ "Россети Тюмень"

ТАСС, 17 ноября. Компания "Россети Тюмень" получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов, соответствующий приказ подписал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. Об этом сообщают в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.

Отмечается, что в 2025 году на подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду системообразующая энергокомпания (СТСО) Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа направила 5,4 млрд рублей.

"Паспорт выдан на основании проведенной федеральным министерством оценки и подтверждает безусловную готовность энергообъектов и персонала СТСО к зиме. Для повышения надежности функционирования энергосистем регионов присутствия "Россети Тюмень" в 2025 году выполнили ремонт порядка 1 700 киллометров линий электропередачи (ЛЭП) и 663 питающих центров, в том числе 274 трансформаторных подстанций", - сказано в пресс-релизе.

В компании добавили, что действия оперативного персонала при ликвидации нарушений в условиях низких температур и зимнего максимума нагрузок закреплены на десятках тренировок и инструктажей. К устранению возможных последствий нештатных ситуаций готовы 200 бригад "Россети Тюмень" - 915 специалистов и 408 единиц спецтехники. При необходимости энергетики могут задействовать 85 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 15,5 МВт.

"Руководствуясь экологическими принципами, энергетики установили на ЛЭП свыше 5 тыс. птицезащитных устройств, которые обеспечат сохранение популяции пернатых, а также снизят риски перерывов электроснабжения, связанные с жизнедеятельностью птиц. Все мероприятия программы технического обслуживания и ремонта, направленные на подготовку к отопительному сезону, выполнены в соответствии с утвержденными графиками", - отмечается в сообщении.

О компании

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,9 млн человек. В управлении - более 53,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,83 тыс. МВА. В 2024 году отпуск электроэнергии из сети составил 51,1 млрд кВт*ч. В состав компании входят 8 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.