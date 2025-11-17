Муниципальные депутаты Ямала проходят стажировку в окружном законодательном собрании

Недельная стажировка под кураторством депутатов парламента ЯНАО проходит впервые в истории заксобрания округа

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

ТАСС, 17 ноября. Впервые в истории ямальского парламента депутаты из всех муниципальных образований округа пройдут недельную стажировку под кураторством окружных депутатов, рассказали в пресс-службе законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Наставниками первого потока станут председатель комитета по соцполитике Татьяна Бучкова и ее заместитель, член комитета по госустройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Денис Садовников.

"Принимать коллег из муниципалитетов – не просто приятно, но и крайне полезно. Это помогает лучше понимать потребности и вызовы, с которыми сталкиваются отдельные территории. Уверен, такие встречи укрепят наше сотрудничество и позволят выработать совместные стратегии по развитию муниципалитетов. Будем продолжать эту практику", – приводятся в сообщении слова председателя парламента ЯНАО Сергея Ямкина.

Сегодня наставники и участники обсудили основные цели и задачи стажировки, ключевые темы, которые будут затронуты в ходе обучения. Стажеры рассказали, какие навыки и знания они хотят получить, а также каких результатов планируют достичь по завершении программы.

"Любой наилучший профессиональный результат зависит от людей, открытых идеям и готовых полемизировать. Это возможно благодаря культуре обмена опытом – открытым полемикам и идеям, мнениям опытных экспертов и новичков, молодым и свежим веяниям, но с учетом баланса традиций" – цитируют Бучкову в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что муниципальные законотворцы примут участие во всех заседаниях комитетов, в очередном четвертом заседании и в работе Координационного совета представительных органов муниципальных образований. "Это уникальная возможность получить практические навыки и конструктивную обратную связь от более опытных законотворцев", - добавили в парламенте.

Отдельная составляющая программы посвящена двухдневному семинару-практикуму. Своим опытом со стажерами поделятся эксперты региональных органов исполнительной власти, сотрудники аппарата ямальского парламента, руководители Центра управления регионом, а также руководитель Центра юридического бизнеса и экспертизы, доцент академического департамента Школы права и управления Тюменского госуниверситета, кандидат юридических наук Богдан Збарацкий.

В пресс-службе добавили, что стажировка станет важным шагом к повышению квалификации муниципальных депутатов и улучшению качества законодательной работы на местах.